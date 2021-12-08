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В Кремле обозначили дальнейшие шаги в развитие диалога Путина и Байдена

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Президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден условились назначить своих представителей, которые оперативно начнут обсуждение вопросов стратегической безопасности. Об этом 8 декабря сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президенты договорились, что они назначат своих представителей, которые оперативно начнут обсуждение этой сложной конфронтационной ситуации, обсуждение вопросов стратегической безопасности на континенте. [Ответить] когда это будет точно, пока не представляется возможным», — сказал он журналистам.

По словам Пескова, президенты говорили о том, что, после того как состоятся контакты их представителей, надо пообщаться еще раз. При этом формат будущих переговоров не обозначался.

«Формат не важен. Этот формат (видеоконференция. — Ред.) позволяет достаточно откровенно разговаривать, этот формат Путину понравился», — заявил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, говорил ли Байден о Путину о намерении воздействовать на Германию, чтобы остановить проект «Северный поток – 2» (СП-2), Песков подчеркнул, что эта тема во время диалога никак не упоминалась.

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На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

Накануне вечером Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение глав государств длилось два часа.

В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Байден обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации. При этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге по итогам переговоров заявил о наличии у Украины «конструктивных идей» по дипломатии с РФ.

В свою очередь Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

Как пояснил «Известиям» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, нынешняя беседа двух лидеров была крайне важна, поскольку за последнее время произошла существенная эскалация напряженности.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что итоги переговоров двух президентов дают надежду на ослабление напряженности между двумя странами. По его словам, на саммите Россия–США «обсуждались важнейшие вопросы, в том числе проблемы стратегической стабильности, кибербезопасности».

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