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В Кремле отреагировали на заявление Нуланд о попытках Путина воссоздать СССР

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 8 декабря прокомментировал высказывание заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что президент РФ Владимир Путин якобы планирует войти в историю, воссоздав Советский Союз.

Песков отметил, что на постсоветском пространстве сформировались «независимые государства», которые «относятся друг к другу исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга».

«Госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. Я убежден, что госпожа Нуланд так же как и мы, и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», — сказал представитель Кремля.

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Песков подчеркнул, что на пространстве бывшего СССР «вызревают интеграционные процессы с разной скоростью развития», такие как Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийское экономическое сообщество (ЕВРАЗЭС), Союзное государство России и Белоруссии.

«Но ни то, ни другое, ни третье не является попыткой реинкарнации Советского Союза и не может являться, потому что на пространстве бывшего Советского Союза давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства. На этом пространстве государства относятся друг к другу исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга», — сказал пресс-секретарь президента.

Заявление о том, что российский лидер якобы хочет воссоздать СССР, прозвучало накануне от замгоссекретаря США Виктории Нуланд. Она считает, что таким образом Путин намерен увековечить свое имя в истории.

Также Нуланд утверждала, что Россия рассматривает Украину и бывшие советские республики как зону своего влияния. При этом, по ее словам, за последние годы сильно изменилось восприятие украинцами РФ.

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев назвал заявление Нуланд нелепыми домыслами. По его мнению, Москве не нужно вестись на такие «нехитрые ловушки», тем более когда высказывания «озвучиваются даже не вторыми, а третьими лицами».

В июне российский лидер также отмечал, что восстанавливать Советский Союз бессмысленно и нецелесообразно. Он напомнил, что когда распался СССР его ядро — историческая Россия — потеряло почти половину промышленного потенциала, своей экономики, примерно столько же населения и значительную часть территории, важной в промышленном и экономическом смысле и с развитой инфраструктурой, в которую столетиями вкладывала свои ресурсы.

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