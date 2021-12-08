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В Кремле прокомментировали рост цен на топливо в отдельных регионах РФ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 8 декабря, прокомментировал рост цен на топливо в ряде регионов России.

«Вопрос правительства. Действительно, такая динамика на повышение стоимости есть в некоторых регионах, это все предмет самого пристального внимания правительства. Вы знаете, что именно правительство и кабинет министров контролируют работу демпферного механизма, поэтому рекомендую туда обратиться», — сообщил журналистам Песков.

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Накануне СМИ сообщили, что на Дальнем Востоке выросли цены на автомобильное топливо. В частности, как сообщает сайт info.24, в Сахалинской области дизель стоит уже 75 рублей за литр, АИ-92 — 66 рублей за литр, АИ-95 продают по 70 рублей. Рост цен также отмечается в Приморском крае.

10 ноября министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что демпфирующий механизм для сглаживания колебаний цен на топливо в России работает, несмотря на его критику со стороны участников рынка. Он отметил, что без него «бензин был бы дороже рублей на 15».

3 ноября в пресс-службе кабмина заявили, что динамика роста цен на автомобильных заправочных станциях России к середине четвертого квартала находится на уровне расчетной инфляции. Вице-премьер Александр Новак поручил провести анализ работы демпфера на бензин и дизель и изучить необходимость его корректировки на 2022 год.

В сентябре заместитель министра энергетики России Павел Сорокин рассказал «Известиям», что ведомству удалось стабилизировать ситуацию на рынке, избежав жесткого запрета на экспорт бензина. По его словам, Минэнерго совместно с ФАС ежедневно проводит собрания, на которых тщательно отслеживается ситуация на рынке.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. Так, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтяным компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. Если же российские цены выше экспортных, то компании делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.

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