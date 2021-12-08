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Названа возможная причина смерти тренера ФК «Ростов» Гамулы

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Смерть бывшего тренера футбольного клуба «Ростов» Игоря Гамулы могла быть вызвана гипогликемическим шоком. Об этом в среду, 8 декабря, сообщил бывший игрок «Черноморца» Роман Орещук.

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«Одна из версий — гипогликемический шок, но это только похоже, не могу сказать на 100%, подробности выясняются. Как я понял, его будут хоронить в Ростове, но пока прошло мало времени. Вроде как в полдевятого или в восемь часов его нашла дочь, но точно это сказать не могу. Точно знаю, что первым его в таком состоянии видела именно она», — рассказал он ТАСС.

О смерти 61-летнего тренера стало известно ранее в этот день. О причинах смерти не сообщалось.

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов назвал смерть тренера шокирующей новостью. Кафанов рассказал, что в последнее время они редко пересекались с Гамулой, при этом про здоровье бывший тренер клуба ничего не говорил.

Соболезнования в связи со смертью Гамулы также выразил бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов. Он назвал тренера великолепным футболистом и человеком-душой.

Матч 18-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» «Ростов» — «Урал» 11 декабря начнется с минуты молчания в память о Гамуле.

Игорь Гамула — советский, украинский и российский футболист и футбольный тренер. В июле 2011 года стал тренером-селекционером клуба «Ростов», а в сентябре 2014-го его утвердили на пост главного тренера команды. Хотя впоследствии он покинул пост, Гамула продолжил работать в качестве старшего тренера молодежного состава «Ростова».

В 2021 году он стал главным тренером команды «Гераклион».

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