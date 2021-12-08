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В Ставрополье ввели QR-коды для посещения общественных мест

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В Ставропольском крае для посещения общественных мест необходимо предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса или о перенесенном заболевании. Распоряжение подписал 7 декабря губернатор региона Владимир Владимиров.

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Без QR-кодов или отрицательного ПЦР-теста нельзя будет посещать музеи, библиотеки, выставочные залы, кинотеатры, спортивные мероприятия, зоопарки, предприятия общественного питания и другие общественные заведения.

Помимо прочего родители смогут посещать новогодние праздники детей также с QR-кодами.

Распоряжение начало действовать с момента опубликования.

Ранее, 7 декабря, Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов. Данное положение вступило в силу с 8 декабря. До этого срок действия ПЦР-тестов составлял 72 часа.

В тот же день премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной. По итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах, указал он.

Министр здравоохранения России Михаил Марушко сообщил в свою очередь, что в стране на данный момент привиты более 72 млн граждан, а 65 млн прошли полный курс вакцинации. Вакцинировано более 62% от численности взрослого населения страны, подчеркнул министр.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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