В Москве выставили на продажу раритетный «ГАЗ M1»

На сайте «Авто.ру» выставили на продажу раритетный автомобиль «ГАЗ M1». За машину, выпущенную в 1938 году, продавец планирует выручить 6 500 000 рублей.

По данным владельца, автомобиль прошел полную реставрацию и не требует ремонта. Все детали модели — оригинальные. Пробег выставленного на продажу «ГАЗ M1» составляет всего 160 км.

Машина оснащена 3.3-литровым двигателем мощностью 50 л.с. и механической коробкой передач. Привод — задний.

23 сентября сообщалось, что самым популярным цветом автомобиля в 2021 году у российских водителей стал белый.

На этот цвет приходится 26% от всех предложений новых машин автодилерами. Второе место заняли серые автомобили (20%), третье — черные (17,8%). Четвертое место у синего цвета (10,6%), а пятое — у серебристого (7,9%).