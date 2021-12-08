План по капремонту жилых домов выполнили на Сахалине на 93%

Фонд капитального ремонта Сахалинской области завершил запланированные на 2021 год работы на 93%. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В этом году работы прошли в 208 многоквартирных домах. В общей сложности было обновлено 386 конструктивных элементов. На 27 объектах подрядчики приступили к завершающей стадии, сдача одного дома перейдет на 2022 год.

В Южно-Сахалинске в порядок привели 72 дома, в Корсаковском районе — 25, в Томаринском округе — 21, в Холмском — 19, в Анивском — 17, пишет ИА SakhalinMedia.

Программа капремонта многоквартирных домов стартовала в Сахалинской области в 2014 году. За это время фонд капремонта совместно с муниципалитетами обновил около 4 тыс. конструктивных элементов, в том числе крыш и фасадов.