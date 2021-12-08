Россиянке Сапеге в Белоруссии предъявили окончательное обвинение

Задержанной в Белоруссии гражданке РФ Софье Сапеге предъявили окончательное обвинение. Об этом в среду, 8 декабря, заявил председатель Следственного комитета республики Дмитрий Гора.

«Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Софьи Сапеги заканчивается, предъявлено окончательное обвинение по ряду статей Уголовного кодекса. Среди них — разжигание социальной вражды и розни; преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными; угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов. В ближайшее время дело будет предъявлено для ознакомления», — цитирует его «БелТА».

5 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что вопрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке ведомства. В тот же день отчим Сапеги рассказал, что дело его падчерицы пока не было направлено в белорусский суд. По словам мужчины, психологическое состояние девушки критическое, она подавлена.

Тогда же стало известно, что дело Сапеги готовят для передачи в суд. Девушке предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса о разжигании социальной вражды. Максимальный срок по данной статье — до 12 лет лишения свободы, однако Сапега заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому суд не может назначить больше половины этого срока. Таким образом, россиянке грозит в Белоруссии шесть лет лишения свободы.

Сапегу задержали вместе с бывшим главредом признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в мае. Вместе с блогером россиянка 23 мая летела на самолете авиакомпании Ryanair, экстренно севшем в Минске из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным.