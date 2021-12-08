Прямой эфир
Мир
Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
Политика
В Совфеде оценили призыв Байдена к деэскалации ситуации вокруг Украины
Политика
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции
Общество
Иммунолог прокомментировал случаи сыпи у заболевших «Омикроном» детей
Общество
В России за сутки зафиксировано 30 752 новых случая COVID-19
Мир
В США заявили о желании Китая пересмотреть мировой порядок
Мир
В МИД КНР прокомментировали дипломатический бойкот Австралии ОИ-2022
Политика
Политолог назвал госпереворот целью создания новой волны протестов в Белоруссии
Мир
Медведчук обвинил Зеленского в экономическом кризисе Украины
Общество
Москвичам пообещали повышение температуры на следующей неделе

Гордон обвинил Зеленского в преследовании

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Офис президента Украина Владимира Зеленского начал компанию против журналиста Дмитрий Гордона. Об этом сам журналист рассказал 7 декабря в эфире канала «Украина 24».

Паспорта в стол: зачем Зеленский предложил украинцам двойное гражданство
Эта инициатива коснется диаспоры, проживающей в основном в Канаде, ЕС и США

Гордон отметил, что в офисе Зеленского недовольны тем, что он открыто критикует власть.

«Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать… Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы, искали компромат», — заявил Гордон.

По словам журналиста, сотрудники спецслужб передали ему методичку, где указано, как именно будут бороться с Гордоном. Он отметил, что на компанию по его дискредитации в стране за неделю потратили $150 тыс.

«На самом деле, у меня это вызывает гордость. Я горжусь собой, что руководителем моего фанклуба выступает сам президент Владимир Зеленский», — заявил Гордон.

Ранее, 26 ноября, Гордон выразил сожаление о происходящем в стране и завершил свою речь нецензурной фразой о том, что Украину «обманули» с президентом.

До этого, 24 ноября, Гордон заявил, что украинский лидер для него умер, а также высказал мнение, что страной управляет глава офиса Зеленского — Андрей Ермак. В ответ Зеленский назвал Гордона «позорищем».

Высказывания Гордона 28 ноября прокомментировал заявил российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, украинцы обманули себя, выбрав президентом Зеленского. Он добавил, что именно такого лидера заслуживает страна.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021