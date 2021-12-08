Гордон обвинил Зеленского в преследовании

Офис президента Украина Владимира Зеленского начал компанию против журналиста Дмитрий Гордона. Об этом сам журналист рассказал 7 декабря в эфире канала «Украина 24».

Гордон отметил, что в офисе Зеленского недовольны тем, что он открыто критикует власть.

«Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать… Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяла налоговая, спецслужбы, искали компромат», — заявил Гордон.

По словам журналиста, сотрудники спецслужб передали ему методичку, где указано, как именно будут бороться с Гордоном. Он отметил, что на компанию по его дискредитации в стране за неделю потратили $150 тыс.

«На самом деле, у меня это вызывает гордость. Я горжусь собой, что руководителем моего фанклуба выступает сам президент Владимир Зеленский», — заявил Гордон.

Ранее, 26 ноября, Гордон выразил сожаление о происходящем в стране и завершил свою речь нецензурной фразой о том, что Украину «обманули» с президентом.

До этого, 24 ноября, Гордон заявил, что украинский лидер для него умер, а также высказал мнение, что страной управляет глава офиса Зеленского — Андрей Ермак. В ответ Зеленский назвал Гордона «позорищем».

Высказывания Гордона 28 ноября прокомментировал заявил российский сенатор Алексей Пушков. По его словам, украинцы обманули себя, выбрав президентом Зеленского. Он добавил, что именно такого лидера заслуживает страна.