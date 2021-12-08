Дополнительные 2,8 млрд рублей получит Подмосковье на оказание медпомощи

Московская область получит из федерального бюджета дополнительные 2,8 млрд рублей на оказание бесплатной медицинской помощи. Постановление о выделении субъектам РФ средств на покрытие расходов, связанных с оказанием медпомощи, подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин.

«Силы здравоохранения сосредоточены на борьбе с вирусом, однако нельзя забывать и о других заболеваниях. Поэтому помощь от федерального центра своевременна и необходима, лечением должны быть обеспечены все, кто в нем нуждается», — цитирует председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В общей сложности регионам России на покрытие расходов, связанных с оказанием бесплатной медпомощи, направлено 89 млрд рублей. 7 декабря на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции Мишустин подчеркнул важность обеспечения системе здравоохранения устойчивости, «чтобы больницы и поликлиники в каждом российском субъекте стабильно работали при любом развитии событий».

В ходе заседания также стало известно, что правительством РФ завершается подготовка обновленного плана действий по борьбе с штаммом коронавируса «Омикрон».