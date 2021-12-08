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Аналитики спрогнозировали рост продаж подделок в России в 2021 году

Аналитики BrandMonitor предрекли рост продаж на 10% подделок в России в 2021 году
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Российский рынок контрафактной продукции по итогам 2021 года может вырасти на 10%, до 6,5 трлн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование BrandMonitor в среду, 8 декабря.

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Исследование сделано на основе опросов покупателей, в которых участвовали более 10 тыс. респондентов, а также контрольных закупок в 15 тыс. торговых точек в 100 городах России, в интернет-магазинах, анализе административных дел в связи с нарушением товарных знаков и интеллектуальных прав.

Примерно 40% из указанной суммы, которая придется на долю подделок, — это продажи контрафактных продуктов, 60% — непродовольственных товаров. Большая часть продаж придется на офлайн, а подделывают в основном люксовые одежду и обувь, продажи которой составят в этом году 273 млрд рублей, кроссовки и детские игрушки самыми часто подделываемыми категориями товаров станут одежда и обувь люксовых брендов, спортивная обувь — 72 млрд рублей и детские товары — 30 млрд рублей. Остальной контрафакт — это парфюмерия, косметика, мебель, автозапчасти и аксессуары для мобильных телефонов. Всего на долю непродовольственных товаров выпадет 60% выявленного контрафакта, остальные 40% — на продукты питания.

Подчеркивается, что более 80% онлайн-продаж подделок приходится на объявления в соцсетях.

Эксперты считают, что основным каналом сбыта контрафакта в России остается неорганизованная розница и интернет. Они указывают, что в категориях, в отношении которых сегодня вводится обязательная маркировка, доля контрафакта быстро снижается. Однако одной из основных проблем в этой сфере остается значительное количество серых перевозчиков, которые ввозят контрафакт в РФ.

С начала 2019 года, согласно постановлению правительства России, обязательной маркировке подлежат несколько товарных групп, в том числе табак, парфюмерия, обувь, шины и пневматические покрышки, фототовары, велосипеды. К началу 2024 года перечень будет расширен. Генеральный директор международной ассоциации «Антиконтрафакт» Светлана Квасова отмечала, что маркировка помогает покупателям получать необходимую информацию о продукции, четко определять и выделять товар, который находится в незаконном обороте.

Сооснователь BrandMonitor Кирилл Кириллов рассказывал, что 69% торговцев контрафактом открыто признаются, что продают такого рода продукцию, при этом 46% из них считают эту торговлю легальной. Часто они используют слова «копия», «реплика», говорят, что товар сделан «на том же самом заводе, что и оригинал», говорил он.

Он считает, что следует создавать культуру интеллектуальной собственности, но вряд ли следующие 5–10 лет удастся быстро победить контрафакт.

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