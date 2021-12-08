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Ковальчук рассказал о влиянии науки на цивилизационные процессы

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Мир находимся в сложном цивилизационном положении. С одной стороны — резкий рост индустриального наступления, а с другой — ограниченность ресурсов. Об этом в среду, 8 декабря, заявил президент национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на конгрессе молодых ученых.

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Он отметил, что в связи с этим необходимо выбрать правильный приоритет действий.

«Чтобы вы не делали надо выбрать приоритет, этот приоритет бывает тактический, который помогает жить сегодня и бывает стратегический, эти приоритеты связаны между собой, без первых вы не доживете и до стратегических, а если нет стратегии, то это в общем нет смысла доживать. И вот в этом плане пример выбора стратегического приоритета нашей страной несколько десятилетий назад — 70, он наглядно демонстрирует правоту моих слов», — пояснил Ковальчук.

Он заявил, что если бы во время Великой Отечественной войны власть и часть научного сообщества не нашли бы в себе силы и разум начать реализацию стратегического приоритета, связанного с ядерными технологиями, то победа была полностью перечёркнута.

«Потому что по всем американским планам они должны были нанести ядерные удары по основным городам нашей страны и прекратила бы наша страна существовать. <...> Что важно, когда вы решаете стратегический приоритет, вы на десятилетие определяете лицо цивилизации. Атомный проект, цель которого была лишь одна — был вызов, бомба, либо вы её делаете и мы живы, либо нет», — рассказал Ковальчук.

Он отметил, что обеспечение устойчивого развития требует колоссального количества энергии и ресурсов. По его словам, сегодня борьба за истощающиеся ресурсы является главной доминантой в международной политике.

«Лидерство сегодня обеспечивается технологическим превосходством при поддержке военной силы, и военная колонизация впрямую заменилась технологическим порабощением. И объектами этой колониальной политики становятся, в первую очередь, развитые страны», — сказал он.

По его словам, мир стоит перед выбором — борьба за ресурсы, либо создание «правдоподобной техносферы», которая будет дружественна цивилизации. Он отметил, что сегодня энергетика становится ключевым вопросом.

«Только сети без промышленного производства тратят 30 % энергии и цифровизация означает колоссальное расслоение мира, только энергетически богатые страны смогут себе это позволить», — пояснил он.

26 ноября Ковальчук заявил, что российская технологическая политика, в том числе в энергетической сфере, должна прежде всего опираться на научный анализ, который поможет исключить ложные цели. Ученый добавил, что такой подход будет уместен как в цифровизации в целом, так и в сфере создания новых материалов и развитии водородных и когнитивных технологий.

Ранее, 15 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что до 2024 года на разработку российских технологий в сфере водородной энергетики из госбюджета будет направлено 9 млрд рублей. По его словам, в частности, выделенные средства выделят на создание полигонов по внедрению технологий водородной энергетики в Арктике.

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