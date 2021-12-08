Представлен гид по лучшим новогодним мероприятиям в Москве

Столичное пиар-агентство подготовило обзор самых вдохновляющих мероприятий, громких премьер, необычных арт-событий и лучших мест для заботы о себе. Рассказываем про топ-6 идей, как провести новогодние каникулы с близкими в Москве интересно и весело.

Совершить озорное и трогательное путешествие в эпоху Возрождения можно в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина: на спектакле «Влюбленный Шекспир», представляющем собой остроумную фантазию на тему биографии великого драматурга. Поиски вдохновения и подлинной любви, дружба и предательство, амбиции и чувство долга — театралов ждут настоящие шекспировские страсти. Невероятная игра и образы актеров, потрясающие динамичные декорации и детально проработанные костюмы перенесут зрителей в традиционный английский театр тех времен.

Когда: 7 января в 19:00.

Где: Тверской бульвар, д. 23, МДТ имени А. С. Пушкина.

Подробнее: https://teatrpushkin.ru.

Вдохновляющий уникальный опыт ждет гостей «Зоодепо»: российским зрителям представят мультимедийный спектакль «Ван Гог. Дыхание звезд». Это первый мировой опыт комбинации живой игры актеров и созданного специально для проекта высококачественного проекционного контента. Более 300 картин, эскизов и документальных фотографий мастера, цифровые технологии, захватывающие дух спецэффекты, изумительная музыка и великолепная игра актеров всецело вовлекают зрителей в действо и погружают в мир гениального художника.

Когда: с 03.12.2021 по 08.01.2022 в 19:30.

Где: Большая Грузинская, д. 8, стр. 7, павильон «Зоодепо», м. Баррикадная.

Подробнее: https://mediazoo.space

Захватывающий французский триллер «Черный ящик», ставший хитом кинопроката на родине, предложит зрителям разгадать интересную детективную историю. Новейший авиалайнер терпит крушение в Альпах, причины которого предстоит выяснить эксперту по расшифровке бортовых самописцев. Киноманы узнают, насколько далеко можно зайти в поисках истины, если ставки в этой игре неприлично высоки, и ценой участия в расследовании может стать собственная жизнь.

Когда: в прокате с 06.01.2022.

Подробнее: https://provzglyad.com/

Любителей музыки, анимации и зимних чудес порадует киноконцерт «‎Холодное сердце»‎. Мультфильм завоевал две премии «Оскар»®, «Золотой глобус» и миллионы сердец маленьких и взрослых поклонников по всему миру. Кинокритики признали его лучшим полнометражным анимационным фильмом студии Disney за последние десятилетия. Зрители увидят трогательную историю Анны, Эльзы и неунывающего Олафа в сопровождении симфонического оркестра «Русская филармония», одного из лучших в стране. А Бутурлина Анна, которая озвучила Эльзу в российской версии картины, исполнит главную композицию — «Отпусти и забудь».

Когда: 03.01.2022 в 15:00.

Где: Б. Никитская ул., 13/6, Большой зал Консерватории.

Подробнее: https://www.mosconsv.ru/ru/concert.aspx?id=173757

Интерактивная выставка «Музей-фабрика елочных игрушек» в Сокольниках перенесет взрослых в детство, а малышам позволит стать волшебниками и создать свою уникальную новогоднюю игрушку. На территории более 600 кв. м представлено 10 залов, разнообразные фотолокации, зоны мастер-классов, магазины и мультфойе. Посетители увидят более 2500 уникальных экспонатов, узнают увлекательную историю появления елочной игрушки, откроют секреты мастерства стеклодувов и смогут загадать все самое заветное на мосту Желаний. Сюрпризы, викторины, авторские сувениры и атмосфера праздника подарят массу положительных эмоций и впечатлений.

Когда: с 20.11.2021 по 09.01.2022, ежедневно с 11:00 до 19:00.

Где: проезд Сокольнического круга, 9, павильон «Иннопарк».

Подробнее: http://31-12.xn--p1ai/#rec116505386

Начать год с абсолютного обновления изнутри и снаружи приглашает Enhel Medical Wellness Dome. Согреться, расслабиться и зарядить каждую клеточку энергией жизни позволит 3-часовая программа царского парения с пилингом, массажем, уходовыми процедурами и чайной церемонией. А для погружения в атмосферу блаженства лучшей рекомендацией будет Enhel Weekend: выходные в уютных спа-апартаментах Дома Enhel. Релакс-программа с онсэн-терапией, хамамом, массажем и detox-меню позволит отдохнуть от суеты большого города и полностью перезагрузиться.

Когда: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Где: Казарменный пер., д. 3.

Подробнее: https://enheldome.ru.