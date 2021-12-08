В МИД КНР прокомментировали дипломатический бойкот Австралии ОИ-2022

Китай не направлял приглашений представителям правительства Австралии посетить зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, отсутствие официальных лиц государства никто не заметит. Об этом в среду, 8 декабря, на регулярном брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китайская сторона неоднократно подчеркивала, что Олимпиада — это не площадка для политических шоу и манипуляций», — заявил Вэньбинь.

По его словам, успех австралийских спортсменов не зависит от «присутствия австралийских официальных лиц и политического позерства некоторых австралийских чиновников».

Ухудшение китайско-австралийских отношений лежит исключительно на австралийской стороне, заключил представитель МИД КНР.

Ранее в этот день Австралия вслед за Соединенными Штатами объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине. При этом олимпийская сборная страны примет участие в Играх, как и планировалось ранее.

6 декабря Белый дом сообщил о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне также назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В Международном олимпийском комитете (МОК) в свою очередь отметили, что уважают решение США. Представитель организации выразил мнение, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Китай в ответ на дипломатический бойкот Вашингтоном ОИ-2022 сделал строгое представление США и анонсировал решительные меры. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал, что действия США всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта.

Посольство КНР в США назвало демарш Вашингтона «политической манипуляцией». При этом в дипмиссии подчеркнули, что американских политиков никто и не приглашал на Игры.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.