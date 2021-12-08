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Дегтярев представил обновленную стратегию развития Хабаровского края

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Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев представил обновленную стратегию развития региона на ближайшие пять лет. С соответствующим докладом он выступил на расширенном заседании правительства 8 декабря.

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«Впереди у нас много задач. В их решении мы ориентируемся на запросы граждан, указы и поручения президента России Владимира Владимировича Путина. Исходя из этого, нами намечено пять флагманских инициатив: «Интересная работа, достойная зарплата», «Край комфортного проживания», «Край здоровья. Растим будущее», «Край инноваций и новых возможностей», «Край притяжения. Туризм в удовольствие», — рассказал глава региона.

В ходе презентации Дегтярев также поставил перед правительством ряд задач. Среди них — удвоение валового регионального продукта в 2026 году до 1,680 трлн рублей, рост Хабаровска до города-миллионника к 2030-му, вывод региона в топ-20 Национального рейтинга инвестклимата к 2026-му, обеспечение к тому же году транспортной доступности «за четыре часа в любую точку края» и перевод 80% соцвыплат в проактивный режим, внедрение карты жителя края в 2022-м, а также многие другие, пишет РИА «Восток-Медиа».

В разработке стратегии Хабаровского края принимали участие представители региональной и муниципальной властей, общественности, бизнеса и других конструктивных сил.

За реализацию каждого проекта будут отвечать члены правительства. В ближайшее время на официальном сайте региона будет опубликовано соответствующее распоряжение, подписанное Дегтяревым.

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