В Австралии выявлена новая разновидность штамма «Омикрон». Об этом в среду, 8 декабря, сообщает Guardian.

При этом отмечается, что специалисты назвали его невидимкой из-за того, что его сложно выявить ПЦР-тестом.

По словам министра здравоохранения штата Квинсленд Ивет Д'Ат, новый штамм коронавируса незначительно отличается от основного штамма. Его выявили у человека, который прилетел в страну из ЮАР.

По мнению инфекциониста Австралийского национального университета Питера Колиньона, открытия не произошло, а различия в результатах генетического анализа обусловлены разными техническими подходами.

Ранее, 8 декабря, завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ, Челябинск) профессор Людмила Ратникова оценила вероятность появления новых штаммов после «Омикрона». По ее словам, недавно выявленный штамм «Омикрон», вероятно, может стать последней мутацией. Есть сведения, что вирус исчерпывает свой потенциал.

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