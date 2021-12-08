Власти Москвы помогут пострадавшему при стрельбе работнику МФЦ

Власти Москвы окажут поддержку пострадавшему при стрельбе работнику МФЦ и его родственникам, заявил 8 декабря мэр столицы Сергей Собянин.

«У погибшего Владимира Шеменева осталась семья, маленькие дети. Окажем полную поддержку и заботу», — написал он на своей странице «ВКонтакте».

Градоначальник рассказал, что посетил пострадавших в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. По его словам, получивший ранение работник МФЦ находится в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент со стрельбой в МФЦ на юго-востоке столицы произошел 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал после того, как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

По некоторым данным, с собой у злоумышленника было около 3 млн рублей. Также известно, что на месте инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, магазин с тремя патронами 5×45×39, 25 патронов, два фрагмента пули, пять стреляных гильз, три газовых баллончика, металлический цилиндр с веществом коричневого цвета внутри, 12 батарей, соединенных проводами.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.