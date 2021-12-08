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На Сочи Автодроме определятся чемпионы Краснодарского края по ралли-спринту

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Финальный этап чемпионата Краснодарского края по ралли-спринту «Time Attack KKFA – 2021» состоится 12 декабря на Сочи Автодроме.

Ралли-спринт – один из доступных и массовых видов гонок на время. В этой гонке может участвовать практически любой желающий, к участию допускаются не только профессиональные пилоты, но и начинающие любители на гражданских автомобилях. Участники соревнуются на время прохождения дистанции, а итоговый результат начисляется по сумме прохождения всех спецучастков.

Специально для этой дисциплины был подготовлен участок трассы, включающий Паддок поддержки, общая дистанция составляет около двух километров.

Решающая гонка определит победителей сезона 2021 года. Лучшие пилоты чемпионата Краснодарского края 12 декабря будут названы по итогам заездов в следующих зачетах автомобилей: Стандарт 1, Стандарт 2, Турбо Сток, Sport, GT, Unlim. Также на декабрьском этапе на трассе Сочи Автодрома будут разыграны награды в зачетах Юниор и Авто-Леди.

Обращаем ваше внимание, что водитель, принимающий участие в этапе, должен обладать действующей лицензией пилота категории «Е» или «D», выданной Российской автомобильной федерацией или другими НАФ, и водительским удостоверением категории «В».

Все водители, желающие участвовать в этапе, должны заполнить Заявку на участие по ссылке. Крайний срок подачи заявки – 12 декабря до 10:45.

Соревнования по ралли-спринту представляют собой захватывающее зрелище и всегда проходят на адреналине. Приглашаем журналистов посетить заключительный этап чемпионата. Аккредитация СМИ осуществляется силами пресс-службы АНО «РОСГОНКИ» по электронной почте media@rosgonki.ru до 10 декабря.

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