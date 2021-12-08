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Власти Москвы выделили 130 млн рублей на развитие сети электрозаправок

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Правительство Москвы выделило 130 млн рублей на реализацию программы развития общедоступной сети зарядных станций для электромобилей (ЭЗС). Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

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Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы 8 декабря, в Москве работает 109 зарядных станций для электромобилей. При этом 42 из них соответствуют новому городскому стандарту, утвержденному столичным департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Основное преимущество таких ЭЗС заключается в возможности зарядить электромобиль за 20 минут.

На данный момент идет работа по размещению 200 зарядных станций нового стандарта. К 2023 году в Москве должно появиться 600 таких электрозаправок.

15 октября сообщалось, что в России на середину 2021 года насчитывалось 12 290 легковых электромобилей.

Больше всего в России хетчбэков Nissan Leaf — 9273 единицы, что составляет 75,5% от общего количества электрокаров в стране. На втором месте находится Mitsubishi I-MiEV с результатом 443 экземпляра. Далее следует Porsche Taycan (369 ед.), который появился на нашем рынке осенью 2020-го, но уже занял третье место в «электропарке».

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