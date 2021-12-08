Власти Москвы выделили 130 млн рублей на развитие сети электрозаправок
Правительство Москвы выделило 130 млн рублей на реализацию программы развития общедоступной сети зарядных станций для электромобилей (ЭЗС). Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.
Как сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы 8 декабря, в Москве работает 109 зарядных станций для электромобилей. При этом 42 из них соответствуют новому городскому стандарту, утвержденному столичным департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Основное преимущество таких ЭЗС заключается в возможности зарядить электромобиль за 20 минут.
На данный момент идет работа по размещению 200 зарядных станций нового стандарта. К 2023 году в Москве должно появиться 600 таких электрозаправок.
15 октября сообщалось, что в России на середину 2021 года насчитывалось 12 290 легковых электромобилей.
Больше всего в России хетчбэков Nissan Leaf — 9273 единицы, что составляет 75,5% от общего количества электрокаров в стране. На втором месте находится Mitsubishi I-MiEV с результатом 443 экземпляра. Далее следует Porsche Taycan (369 ед.), который появился на нашем рынке осенью 2020-го, но уже занял третье место в «электропарке».