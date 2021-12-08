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Быстров выразил соболезнования в связи со смертью экс-тренера «Ростова» Гамулы

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Бывший полузащитник футбольных клубов «Спартак» и «Зенит» Владимир Быстров 8 декабря прокомментировал информацию о смерти экс-тренера «Ростова» Игоря Гамулы.

«Хороший дядька. Всегда был на позитиве. Он никогда не боялся говорить правду. Мои соболезнования», — рассказал Быстров сайту «Спорт-Экспресс».

Ранее в этот день стало известно о смерти Гамулы. Ему было 61 год. Причины смерти тренера не уточняются.

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов назвал смерть тренера шокирующей новостью. Кафанов рассказал, что в последнее время они редко пересекались с Гамулой, при этом про здоровье бывший тренер клуба ничего не говорил.

Игрок футбольного клуба «Химки» Денис Глушаков сказал, что Гамула был настоящим другом, который «ценил и уважал всех, независимо от возраста».

Матч 18-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» «Ростов» — «Урал» 11 декабря начнется с минуты молчания в память о Гамуле.

Игорь Гамула — советский, украинский и российский футболист и футбольный тренер. В июле 2011 года стал тренером-селекционером клуба «Ростов», а в сентябре 2014-го его утвердили на пост главного тренера команды. Хотя впоследствии он покинул пост, Гамула продолжил работать в качестве старшего тренера молодежного состава «Ростова».

В 2021 году он стал главным тренером команды «Гераклион».

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