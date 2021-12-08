ЦСКА встретится с «Пермскими медведями» в рамках мужского ЧР по гандболу

11 декабря ЦСКА встретится с «Пермскими медведями» в рамках мужского чемпионата России по гандболу. Клуб соперника с 2009 года выступает в Суперлиге. Он является трехкратным призером чемпионатов России, обладателем Кубка России. Главный тренер Валентин Бузмаков является заслуженным гандболистом, а также на данный момент на позиции второго тренера состоит в сборной России. «Пермские медведи» — это сильный клуб, который всегда качественно бьется до конца в борьбе за призовые места.

Пермский коллектив очень бодро стартовал в текущем сезоне и показал, что готов биться за самые высокие места. В минувшее межсезонье к «медведям» перебрался бывший игрок москвичей Илья Рябов. Встречи бывших одноклубников всегда получаются напряженными.

Зрителей ожидает не только напряженное спортивное противостояние, но и уникальный формат проведения матча, вокруг которого выстроится полноценное театрально-цирковое шоу.

Матч ЦСКА и «Пермские медведи» станет первым эпизодом цикла матчевых шоу «Игра будущего», где от матча к матчу зрителю повествуется история, которая по всем законам художественного жанра в конце сезона придет к своей кульминации.

Зрители станут свидетелями уникального микса, объединяющего классический спорт, современную музыку, совершенно фантастическую хореографию, театр и цирк, где в эпицентре событий главными героями станут команды, борющиеся за высшие спортивные награды.

В шоу-программе примут участие настоящие цирковые акробаты, выполняющие сложнейшие номера на земле и в воздухе, а красочную атмосферу происходящего дополнят световое представление и красочный видеоряд, создающие эффект присутствия внутри представления. И все будет происходить под музыку легендарной группы Daft Punk. Специальным гостем станет танцевальный коллектив Detali Time — победители множества хореографических соревнований и участники популярного шоу «Новые танцы» на ТНТ.

11 декабря 2021 года в 16:00 (начало шоу — в 15:50) (ул. Василисы Кожиной,13) в рамках мужского чемпионата России по гандболу ЦСКА встретится с «Пермскими медведями».