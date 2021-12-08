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В Доме кино началось прощание с Рудинштейном

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Церемония прощания с создателем «Кинотавра», продюсером Марком Рудинштейном началась в столичном Доме кино.

Почтить память продюсера пришли его близкие, коллеги и друзья.

Как сообщала ранее жена Рудинштейна Наталия, после прощания пройдет процедура кремации.

О смерти Рудинштейна стало известно накануне.

Продюсера госпитализировали 17 ноября. По некоторым данным, его доставили в больницу с сердечным приступом. С момента поступления состояние Рудинштейна было тяжелым, он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.

5 декабря председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов подчеркнул, что память создателя «Кинотавра» должна быть увековечена. Он назвал продюсера яркой личностью.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. Являлся создателем и продюсером кинофестивалей «Кинотавр» и «Кинотаврик», организатором кинопремии «Золотой овен». В 2003 году был удостоен звания заслуженного работника культуры Российской Федерации.

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