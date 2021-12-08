ViP Serial покажет остросюжетную историю о семье на грани развода «Умысел»

Успешный современный австралийский сериал «Умысел» позволит российским зрителям погрузиться в мир интриг и лихо закрученных тайн. Леденящая кровь многосерийная история (4 эпизода) впервые выйдет на российском ТВ. Проект стартует уже 8 декабря в 20:00 на телеканале ViP Serial, который доступен в пакете ViP.

Пронзительный драматический сериал «Умысел» — плод усилий австралийского режиссера Скотта Мейджора («Соседи», «Играть по-крупному»). Главные роли в проекте исполнили Чарли Брукс («Подозреваемые», «Наживка») и Бретт Такер («Пожарная часть 19», «Отважные»). Они сыграли обычную, казалось бы, семейную пару, которая вместе с детьми переезжает из Великобритании в Австралию, пытаясь начать все заново и спасти свой брак после скандала. В помощь они нанимают молодую няню Бекки, роль которой исполнила харизматичная Фиби Робертс («Врачи», «Потерянные»). Однако девушка оказывается не такой простой, какой кажется на первый взгляд. И ее появление в доме только усугубляет ситуацию. Героям предстоит сделать непростой выбор, который навсегда изменит их жизни.

Острый, напоминающий американские гонки сериал поднимает самые злободневные темы современного общества. «Как хорошо ты знаешь человека, которому доверяешь больше всего в жизни?» — этот вопрос лейтмотивом звучит через весь проект.

«Умысел», почти как роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», раскрывает все аспекты трансформации личности, ставшей невольной жертвой чьего-то злого умысла. Живые и полные противоречий персонажи сериала цепляют с первых кадров. Зрителей телеканала ViP Serial ждет довольно нетривиальный триллер, напоминающий о том, что все тайное всегда становится явным и за грехи будет расплата. Флешбэк в начале каждой серии подогревает интригу к просмотру. «Умысел» обязательно порадует тех, кто любит устроить встряску своим нервам.

Удобный формат мини-сериала не отнимет много времени, но точно скрасит пару вечеров. Не пропустите захватывающую историю, смотрите «Умысел»» на телеканале ViP Serial 8 и 9 декабря в 20:00 в пакете ViP. Сериал будет также доступен в онлайн-кинотеатре ViP Play.