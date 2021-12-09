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Ученые обнаружили подавляющее COVID-19 лекарственное растение

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Американские ученые нашли лекарственное растение, способное подавлять несколько вирусов, в том числе и COVID-19. Результаты исследования специалистов были опубликованы на сайте bioRxiv.

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К работе над исследованием были привлечены специалисты из Колумбийского университета в Нью-Йорке, Вашингтонского университета и Вустерского политехнического института.

Они смогли доказать эффективность экстракта однолетней полыни (Artemisia annua) в борьбе против SARS-CoV-2 с помощью лабораторных исследований. Известно, что подавлять вирусы растение способно за счет артемизинина — вещества, которое использует против вирусов от тропической малярии.

Однако исследование ученых показало, что коронавирус блокирует другой компонент полыни.

«Результаты показывают, что активный компонент в экстрактах, вероятно, не артемизинин, а какой-то другой или это комбинация компонентов, которые действуют синергетически, чтобы блокировать вирусную инфекцию после проникновения», — рассказала руководитель исследования Памела Уэзерс.

В работе ученых указано, что эффективность против коронавируса показали горячие водные экстракты полыни. Специалисты намерены выяснить, можно ли на основе этого открытия создать лекарство от COVID-19. Они считают, что в случае подтверждения пользы растения можно создать недорогое и безопасное лекарство от COVID-19, так как полынь распространена по всему миру.

До этого, в декабре 2020 года, ученые Университета Северной Каролины обнаружили химические соединения в винограде, шоколаде и зеленом чае, которые способны блокировать коронавирусную инфекцию.

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