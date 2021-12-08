Жителей четырех регионов РФ предупредили о приближении аномальных холодов

Четыре региона России до конца рабочей недели окажутся в эпицентре аномальных холодов. Об этом в среду, 8 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, морозная погода придет в Архангельскую и Магаданскую области, Чукотку и Карелию. Температура воздуха в указанных регионах будет в среднем на 11 градусов ниже климатической нормы.

«На европейской части России наиболее интенсивные отрицательные аномалии температуры прогнозируются в двух регионах — в Архангельской области и Карелии», — уточнил эксперт в беседе с ТАСС.

По оценке Вильфанда, в Архангельской области столбики термометров опустятся до –21 градусов. В Карелии похолодает до –23 градусов, дополняет «Газета.Ru».

Днем ранее Москву накрыл мощнейший за последние 70 лет снегопад. В столице образовались 15-сантиметровые сугробы, а видимость на дороге сильно ухудшилась. Метеорологи также предупредили о гололедице на дорогах, спровоцированной сильными температурными передами, которые сохранятся в течение всей недели.

30 ноября в Гидрометцентре рассказали о погоде в России в декабре. Специалисты отметили, что на большей части территории страны температура в декабре будет около средних многолетних значений или немного выше нормы.