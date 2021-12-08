Новые аппараты УЗИ поступили в поликлинику и больницу в Приамурье

Поликлиника № 1 Благовещенска и больница в Архаре (Амурская область) получили новые аппараты УЗИ экспертного класса. Об этом сообщает региональный минздрав.

Общая стоимость оборудования составила 13 млн рублей. Средства выделили в рамках программы первичного звена здравоохранения.

Как отмечает Амурская служба новостей, еще четыре системы ультразвуковой диагностики поступили в больницы региона летом этого года. Аппараты получили Серышевская, Архаринская и Ивановская районные больницы.

По данным областного минздрава, на оснащение медучреждений в этом году было предусмотрено 418 млн рублей. В 2021–2025 годах по программе модернизации первичного звена здравоохранения планируется закупить 1049 единиц оборудования.