Медведчук обвинил Зеленского в экономическом кризисе Украины

При президенте Украины Владимире Зеленском страна еще глубже погрузилась в экономический кризис. Такое заявление сделал в среду, 8 декабря, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Также он добавил, что к концу срока полномочий главы государства Украина откатится на годы назад.

Политик отметил, что проблемы экономики в стране особенно заметны, если сравнить ее показатели с экономическими и социальными показателями Европы и соседних государств.

«Очевидно, что нынешний период, когда у власти оказались профессионально непригодные, полуграмотные неучи, станет одним из самых депрессивных в истории Украины», — говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте партии.

По его словам, это свидетельствует о том, что страна не только не получит должного импульса для развития, но и к концу работы Зеленского еще больше отстанет от других экономик мира. Медведчук подчеркнул, что при Зеленском Украина оказалась на самом дне европейских и мировых рейтингов.

Глава партии объясняет это неспособностью украинского лидера реализовать структурные экономические реформы, а также неверно взятым вектором внешнеэкономического развития страны, который лишил отечественных товаропроизводителей доступа на перспективные рынки России и стран СНГ.

Помимо этого, по словам Медведчука, наблюдается коррупция в самых высоких эшелонах власти, а также грубое попрание действующего законодательства и норм Конституции, что уже привело к падению ключевых макроэкономических показателей, бегству иностранных инвесторов и весомому снижению уровня жизни в стране.

Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года.

6 декабря в организации «Комитет избирателей Украины» (КИУ) сообщили о трех из 30 выполненных Зеленским в 2021 году обещаний. По данным комитета, глава государства, подписав закон о Бюро экономической безопасности Украины, выполнил обещание о выводе экономических преступлений из-под юрисдикции Службы безопасности Украины. Президент также ввел обещанную одноразовую «нулевую декларацию» для бизнеса. Кроме того, 26 января Верховная рада приняла внесенный им законопроект о всеукраинском референдуме.

Отмечается, что одно из главных предвыборных обещаний президента — обеспечение устойчивого режима прекращения огня в Донбассе — не выполнено.

1 декабря стало известно, что большинство украинцев не хотят, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

10 сентября Зеленский сказал, что не жалеет о вступлении в должность главы государства. Он также подчеркнул, что президентство стало для него вызовом. Он выразил надежду на то, что граждане будут уважать его после ухода с поста.

Ранее, 4 сентября, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский за 2,5 года у власти не понял, как управлять страной. Он указал на отсутствие у действующего президента достаточных знаний.

22 августа Зеленский отметил, что еще рано говорить о его планах баллотироваться на второй срок. Он также заявил, что нельзя принимать решение, опираясь лишь на собственные амбиции. По мнению политика, выиграть на обещаниях второй раз не получится.