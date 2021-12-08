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В Совфеде оценили призыв Байдена к деэскалации ситуации вокруг Украины

Сенатор Джабаров назвал «домашней заготовкой» призыв США к деэскалиции ситуации вокруг Украины
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Сообщения о том, что президент США Джо Байден потребовал от российского лидера Владимира Путина деэскалации на Украине, — не более чем «домашняя заготовка». Об этом в среду, 8 декабря, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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Он отметил, что эту заготовку главе Белого дома подсунул его аппарат, усиленно продвигавший слух, что Россия якобы готовит нападение на Украину.

«Потому он это и повторил, хотя президент США прекрасно понимает, что никакой эскалации со стороны РФ нет, поскольку российские войска стоят и перемещаются исключительно на своей территории, а вот некоторые военнослужащие стран НАТО крепко обосновались на территории Украины. Это и британские, и американские советники. Если американцы прекратят вмешиваться во внутренние дела Украины, перестанут науськивать ее на Россию, и британцы вкупе с ними, это и будет процессом деэскалации», — подчеркнул сенатор.

В связи с этим, по словам парламентария, к таким формулировкам надо относиться спокойно.

В целом результаты встречи российского и американского лидеров нужно оценивать по высказываниям советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, добавил Джабаров.

«Он очень сдержанно и достаточно грамотно комментировал итоги переговоров. И его комментарии вселяют надежду, что процесс деэскалации именно наших отношений с американцами рано или поздно начнется», — заключил он.

Накануне вечером Путин и Байден провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение глав государств длилось два часа.

В Кремле заявили, что саммит Россия — США носил откровенный и деловой характер. Лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Кроме того, Байден акцентировал якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации.

При этом Салливан на брифинге по итогам саммита Россия-США заявил о наличии у Украины «конструктивных идей» по дипломатии с РФ.

В свою очередь Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

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