Бывший вице-президент «Ростова» выразил соболезнования в связи со смертью Гамулы

Бывший вице-президент футбольного клуба «Ростов» Александр Шикунов выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера команды Игоря Гамулы.

«Кошмар. Только пять минут назад позвонил [футбольный агент] Тимур Гурцкая, сказал: «Твой товарищ умер». Бедный Игорь. Человек-душа. Очень расстроен, ужас. Столько лет вместе были», — сказал он «Спорт-Экспрессу».

Шикунов рассказал, что дружил с Гамулой с 18 лет, и они вместе призывались в армию.

«Совсем рано ушел Игорь, он 1960 года рождения, мы с [футболистом Александром] Заваровым — 1961-го. Наши соболезнования, великолепный футболист, тренер, специалист и человек ушел», — заключил Шикунов.

Бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула скончался в возрасте 61 года ранее в этот день. Причины смерти не уточняются.

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов назвал смерть Гамулы шокирующей новостью. Он рассказал, что в последнее время они редко пересекались, при этом про здоровье Гамула ничего не говорил.

Игорь Гамула — советский, украинский и российский футболист и футбольный тренер. В июле 2011 года стал тренером-селекционером клуба «Ростов», а в сентябре 2014-го его утвердили на пост главного тренера команды.

В середине декабря того же года Гамула покинул пост главного тренера клуба, но продолжил работать в качестве старшего тренера молодежного состава «Ростова».

В 2021 году Гамула стал главным тренером команды «Гераклион», участвующей в дивизионе «А» чемпионата Москвы среди ЛФК.