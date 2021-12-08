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Профессор оценила вероятность появления новых штаммов после «Омикрона»

Профессор Ратникова: штамм «Омикрон», вероятно, станет последней мутацией COVID-19
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Пандемия может пойти на убыль, так как штамм коронавируса «Омикрон», вероятно, станет последней мутацией COVID-19. Об этом 8 декабря заявила завкафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ, Челябинск) профессор Людмила Ратникова.

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«Недавно выявленный штамм «Омикрон», вероятно, может стать последней мутацией. Есть данные, что вирус исчерпывает свой потенциал. Да, он заразен, контагиозность у него высокая. Но эпидемиологическая активность может быть меньше, и он, возможно, не будет больше мутировать», — рассказала профессор «Интерфаксу».

В среду специалисты Университета Гонконга опубликовали изображение штамма коронавируса «Омикрон», которое было получено при помощи электронного микроскопа.

В тот же день руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов рассказал «Известиям», что штамм коронавируса «Омикрон» может в два-три раза быстрее вызывать пневмонию в сравнении с ранее известными вариантами SARS-CoV-2.

7 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые специалисты называют штамм коронавируса «Омикрон» живой вакцинацией. Однако, по его словам, выводы о новом штамме делать рано.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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