Четверо жителей Урала ожидают суда за телефонное мошенничество в Якутии

Суд в Якутске рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в крупном и особо крупном размере, фигурантами которого являются четверо жителей Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Следствие полагает, что с декабря 2019-го по август 2020 года обвиняемые звонили людям, проживающим в разных регионах РФ, в том числе в Якутии, и представлялись сотрудниками банков. Они сообщали гражданам ложные сведения о необходимости срочного перечисления денежных средств на другие, «безопасные», счета.

Всего установлено 11 эпизодов преступления. Общая сумма ущерба составила более 11 млн рублей, пишет ИА SakhaNews.

В отношении трех обвиняемых мужчин была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, одна обвиняемая находится под подпиской о невыезде.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением крупного и особо крупного ущерба» завершено. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения.

Ранее в декабре «Известия» сообщали, что в случае столкновения с финансовым мошенничеством, в том числе со злоумышленниками, которые используют методы социальной инженерии для кражи денег со счетов, в полицию обращались лишь 9% россиян. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие». Еще 23% респондентов в этом случае обращались в свой банк, и лишь 1% — в суд.