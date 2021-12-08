Ракета «Союз» с японскими туристами и космонавтом Мисуркиным стартовала к МКС

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20», на борту которого находятся космонавт Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано, стартовала с космодрома Байконур 8 декабря. Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

Ракету запустили с первой площадки Байконура в 10:38 мск. Стыковка корабля с МКС запланирована на 16:41 мск.

Космотуристы пробудут на МКС 12 дней.

На космодроме при выходе из гостиницы «Космонавт» экипаж корабля проводили под песню «Трава у дома» на японском языке. Записал эту песню дуэт Deai — японская певица Нацука Сугавара и российский музыкант Виталий Сунцев.

7 декабря Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано рассказали, что на МКС впервые напишут картину кистями на холсте. Так, на станции японцы запланировали два эксперимента — написать картину и смешать краски с водой в условиях невесомости.

В специально оборудованном герметичном боксе Маэдзава попробует создать картину с помощью кистей для акварели. Второй арт-эксперимент будет посвящен смешиванию красок с водой. В невесомости вода собирается в шарики. В этот шарик японцы будут добавлять акриловые краски и смотреть, как смешиваются жидкости в условиях невесомости.