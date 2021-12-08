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В Минэкономразвития заявили о стабилизации ситуации в секторе МСП

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Ситуация в малом и среднем предпринимательстве (МСП) стабилизировалась после сложностей, которые возникли на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявили «Известиям» в Минэкономразвития, сославшись на данные контрольно-кассовой техники, в среду, 8 декабря.

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«Можно говорить о том, что в целом спад, связанный с ковидом, на сегодняшний момент преодолен. Устойчивость сектора МСП обеспечили меры поддержки, реализуемые правительством», — сообщили в ведомстве.

Ранее в этот же день «Известия» писали, что за девять месяцев 2021 года у российских крупных и средних компаний выручка достигла 144 трлн рублей, увеличившись на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост стал максимальным за последние 16 лет. При этом примерно в трети регионов резкое увеличение выручки бизнеса в текущем году происходило после ее существенного падения в 2020-м. И чем глубже был провал финансовых показателей в период кризиса, тем более интенсивно впоследствии происходило восстановление.

Самую высокую динамику зафиксировали в Ненецком автономном округе (НАО): там выручка подскочила сразу на 88,5%, до 398 млрд рублей. Это произошло в основном за счет добычи полезных ископаемых.

Единственным регионом, где по сравнению с коронакризисным годом обороты бизнеса упали, стала Волгоградская область: там они снизились на 9,4%, до 1,07 трлн рублей.

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