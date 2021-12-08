Российские вузы стали участниками программы «Приоритет 2030»

Российские вузы принимают участие в государственной программе поддержки «Приоритет 2030». Ее цель — сформировать широкую группу университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок

Одним из шести участников является Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ). Студент вуза, будущий инженер-строитель Денис Ахмедов увлекается киберспортом. Молодой человек был уверен, что на период учебы ему придется забыть о своем хобби, однако в стенах альма-матер он нашел студенческую команду киберспортсменов. Сам же молодой человек считает, что навыки, оттачиваемые на турнирах, незаменимы и в учебе.

«Учит скорости принятия решений, концентрации. И при этом ты не сбиваешься. Ты видишь перед собой проблему, и ты ищешь решения», — рассказал Ахмедов.

Для таких, как Денис, Минобрнауки РФ проводит турнир «Битва за науку». Задача — дать студентам возможность проявить себя.

Еще одним участником «Приоритета 2030» стал Алтайский государственный университет. Студенты этого вуза занимаются спасением краснокнижных птиц.

«Весной в этом году было выпущено 12 птиц, выращенных в нашем питомнике. <…> Мы вообще всем рады. Работы у нас очень много», — рассказала заведующая лабораторией питомника редких птиц АлтГУ Лидия Мендель.

Так, будущий зоолог Антон Тур в питомнике учебного заведения работает над научным проектом.

«Мы берем геном из яиц птиц и уже определяем, какой будет птенец, то есть самка или самец», — рассказал он.

Тюменский государственный университет в свою очередь в рамках программы «Приоритет 2030» подключился к развитию туризма в Сибири: студенты вуза разработали маршруты по Тюмени и Тобольску.

«Мы стараемся переосмыслить внеучебную деятельность, как это принято было раньше называть, наполнить ее разными событийными мероприятиями, которые тоже дают личностное развитие студентов», — отметил ректор ТюмГУ Иван Романчук.

В рамках государственной программы поддержки образовательные учреждения получают гранты на развитие — не менее 100 млн рублей, часть из которых направляется на молодежную политику. Университеты-участники «Приоритета 2030» готовы делиться своим опытом и с другими российскими вузами.

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