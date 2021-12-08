В МИЦ «Известия» обсуждают влияние распада СССР на современную Россию. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» 8 декабря проходит круглый стол на тему: «Распад СССР: 30 лет спустя».

Как распад СССР повлиял на современную Россию и мир? Неизбежна ли была гибель СССР? Насколько верно трактуются события 1991 года в России? Какой была реальная политическая повестка лета–декабря 1991 года? Какова роль в распаде государства действующей тогда власти?

Участники:

Сергей Журавлев, заместитель директора Института российской истории РАН;

Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований;

Владимир Рудаков, главный редактор журнала «Историк» (онлайн);

Евгений Спицын, историк, публицист, автор учебников и курсов лекций по истории России (онлайн).

30 лет назад, 8 декабря 1991 года, главы трех республик, основателей СССР — Белоруссии, России и Украины, — в Беловежской пуще констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). По выражению Б.Н. Ельцина, Беловежское соглашение не распускало СССР, а лишь констатировало его фактический к тому моменту распад.