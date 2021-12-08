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В командовании ЗВО назвали причину смерти солдата в Подмосковье

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По предварительным данным, смерть военнослужащего по контракту в Московской области наступила в результате сердечной недостаточности. Об этом 8 декабря сообщили «Известиям» в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«Прибывшая по вызову бригада неотложной медицинской помощи констатировала смерть. По предварительным данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

Как рассказали в военном ведомстве, военнослужащий контрактной службы был обнаружен 7 декабря в квартире по месту проживания в бессознательном состоянии.

В данный момент командование ЗВО совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти военнослужащего. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Об обнаружении тела 19-летнего солдата-срочника в поселке НИИ радио Одинцовского района стало известно ранее в среду. По данным телеканала РЕН ТВ, молодой человек — уроженец Черкесска. Он служил в Таманской дивизии.

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