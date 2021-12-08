Источник сообщил об отказе Италии присоединиться к бойкоту ОИ-2022

Италия не присоединится к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр – 2022, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в правительстве.

Ранее, 6 декабря, США сообщили о своем намерении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Олимпийских играх. Причиной решения в Вашингтоне также назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

В Международном олимпийском комитете (МОК) в свою очередь отметили, что уважают решение США. Представитель организации высказал мнение о том, что присутствие или отсутствие государственных чиновников и дипломатов на Играх — это личное решение каждого правительства.

Китай в ответ на дипломатический бойкот Вашингтоном ОИ-2022 сделал строгое представление США и анонсировал решительные меры. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь указал, что действия США всерьез нарушают установленный Олимпийской хартией принцип политической нейтральности физкультуры и спорта.

Посольство КНР в США назвало демарш Вашингтона «политической манипуляцией». При этом в дипмиссии подчеркнули, что американских политиков никто и не приглашал на Игры.

Китай неоднократно обвиняли в нарушении прав жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района. Так, в феврале 2019 года в интернете обнаружили китайскую базу данных, в которой хранились сведения о 2,6 млн жителей района. Для сбора данных были использованы камеры наблюдения с системой распознавания лиц.

Однако Китай отвергал подобные обвинения со стороны Соединенных Штатов. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявляла 4 декабря 2019-го, что Пекин намерен твердо защищать свои интересы в вопросе Синьцзяна, так как это касается национальной безопасности, стабильности и успешного развития Китая.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.