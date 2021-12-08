Уроженка СССР отказалась от назначения на пост в минфине США

Уроженка СССР Сауле Омарова отказалась быть кандидатом на должность руководителя управления валютного контроля в минфине США. Об этом 7 декабря стало известно из заявления президента США Джо Байдена, опубликованного на сайте Белого дома.

«Я принял просьбу Сауле Омаровой отозвать ее кандидатуру на должность главы управления валютного контроля», — сказано в заявлении американского лидера.

Как отметил Байден, он выдвинул Омарову на эту должность из-за ее опыта в области финансового регулирования, а также карьеры в частном и государственных секторах. Он добавил, что Омарова является одним из ведущих ученых в этой области.

Кандидатуру Омаровой Байден внес на рассмотрение в сенат 2 ноября.

Омарова родилась в Казахской ССР, окончила МГУ в 1989 году и в 1991 году переехала в США, где по программе обмена училась в Висконсинском университете.

После распада СССР она осталась в США и стала профессором Корнельского университета. Омарова работала в одной из крупнейших юридических фирм Нью-Йорка Davis Polk & Wardwell, а также в администрации 43-го президента США Джорджа Буша.