Более 180 семей улучшат жилищные условия по итогам 2021 года

Правительство Тверской области подвело итоги программы по улучшению жилищных условий молодых семей. В этом году 181 семья из 33 районов получила сертификаты на новые квартиры. А за последние пять лет – около 700 семей.

Как уточняют «Тверские ведомости», жилищные сертификаты можно направить на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита, частично погасить ипотечный кредит или компенсировать собственные затраты в случае рождения (усыновления) ребенка в течение года после приобретения жилья.

Отмечается, что в Тверской области большое количество мер социальной поддержки направлено на формирование института семьи. Демографическая политика — одно из ключевых направлений работы областного правительства.