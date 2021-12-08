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В США задумались о полной изоляции РФ от мировой финансовой системы

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Соединенные Штаты вместе с союзниками обсуждают возможность полной изоляции России от мировой финансовой системы. Об этом 7 декабря заявила на слушаниях в сенате заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

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Она отметила, что принятие такого решения будет иметь последствия для бизнеса и населения России, а также повлияет на возможность граждан работать, путешествовать и осуществлять торговлю.

Нуланд добавила, что в Вашингтоне изучают возможные варианты для «удержания России от агрессии». Также она уточнила, что антироссийские санкции, вероятно, будут введены поэтапно.

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российский лидер Владимир Путин на встрече с американским коллегой Джо Байденом заявил, что санкции не дают никакого положительного эффекта и для самих США.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что переговоры президентов двух стран, несмотря на отсутствие конкретных договоренностей, скорее всего, снизят напряженность между Россией и Западом, связанную с украинским кризисом.

Онлайн-саммит Путина и Байдена состоялся 7 декабря и продлился два часа. Позже в Кремле заявили, что переговоры носили откровенный и деловой характер. Лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Агентство Bloomberg 7 декабря писало, что сейчас в США и Евросоюзе (ЕС) рассматривается вопрос введения новых санкций против России, которые коснутся банковского сектора.

6 декабря канал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключения страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину.

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