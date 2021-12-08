В Подмосковье нашли тело солдата-срочника

В Подмосковье найдено тело солдата-срочника. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Тело 19-летнего солдата обнаружено в поселке НИИ радио Одинцовского района. По данным телеканала, молодой человек — уроженец Черкесска. Он служил в Таманской дивизии.

Более подробной информации о произошедшем не приводится.

29 сентября 19-летний рядовой срочной службы из ракетного соединения в ЗАТО Свободный в Свердловской области был найден мертвым. Согласно предварительной версии следователей, молодой человек совершил самоубийство перед заступлением в наряд.