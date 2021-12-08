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В МИД России назвали цель санкционного давления Запада на Белоруссию

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Цель санкционного давления Запада на Минск — спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений. Об этом в среду, 8 декабря, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

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«Если говорить о Белоруссии, то мы прекрасно понимаем, что цель оказываемого на Минск санкционного давления заключается в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан, спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений. Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?» — приводит «РИА Новости» слова Панкина.

2 декабря США, Канада и Великобритания ввели новый пакет санкций в отношении Белоруссии на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши. В санкционный список США вошли 10 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна.

4 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции против Белоруссии, принятые США, ЕС, Великобританией и Канадой, являются нелегитимными и носят антигуманный характер в силу их негативного влияния на жизнь белорусов.

Спустя день премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что против страны развязали экономическую войну и в ответ будут приняты меры «абсолютно адекватные». Он подчеркнул, что сама Белоруссия ни на кого не нападала.

7 декабря власти Белоруссии с 1 января 2022 года ввели продовольственное эмбарго на широкий перечень товаров из ЕС, США, Канады, Норвегии и других стран. В правительстве уточнили, что постановление не коснется товаров, ввозимых белорусами для личного потребления, детского питания и ряда других позиций критического импорта.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.

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