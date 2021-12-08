Прямой эфир
Мир
Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
Политика
В Совфеде оценили призыв Байдена к деэскалации ситуации вокруг Украины
Политика
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции
Общество
Иммунолог прокомментировал случаи сыпи у заболевших «Омикроном» детей
Общество
В России за сутки зафиксировано 30 752 новых случая COVID-19
Мир
В США заявили о желании Китая пересмотреть мировой порядок
Мир
В МИД КНР прокомментировали дипломатический бойкот Австралии ОИ-2022
Политика
Политолог назвал госпереворот целью создания новой волны протестов в Белоруссии
Мир
Медведчук обвинил Зеленского в экономическом кризисе Украины
Общество
Москвичам пообещали повышение температуры на следующей неделе
Сюжет:

В России за сутки зафиксировано 30 752 новых случая COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки в России зарегистрировано 30 752 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Цвет региона красный: почему не везде в РФ улучшается ситуация с COVID-19
Низкие темпы вакцинации, нехватка коечных мест и медперсонала остаются главными проблемами в субъектах

Наибольшее количество новых случаев за прошедшие 24 часа выявлено в Москве (3004), Санкт-Петербурге (2209) и Московской области (1854).

Количество летальных исходов на фоне осложнений болезни за сутки составило 1179, выздоровели 36 976 человек.

Всего в России с начала распространения коронавируса выявлено 9 895 597 случаев COVID-19, скончались 284 823 человека, полностью вылечились 8 602 067 человек.

Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, рост отмечен в 11 регионах.

6 декабря доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский указал на необходимость соблюдать прежний комплекс мер для предотвращения распространения COVID-19. Он призвал делать это добросовестно.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что, по данным на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. При этом необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнут в Севастополе: там этот показатель составляет 80,8%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 2 декабря отметила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Так, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%. Также Попова указала на то, что коронавирус обретает свою сезонность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021