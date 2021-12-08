В России за сутки зафиксировано 30 752 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировано 30 752 новых случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее количество новых случаев за прошедшие 24 часа выявлено в Москве (3004), Санкт-Петербурге (2209) и Московской области (1854).

Количество летальных исходов на фоне осложнений болезни за сутки составило 1179, выздоровели 36 976 человек.

Всего в России с начала распространения коронавируса выявлено 9 895 597 случаев COVID-19, скончались 284 823 человека, полностью вылечились 8 602 067 человек.

Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России остается напряженной, рост отмечен в 11 регионах.

6 декабря доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский указал на необходимость соблюдать прежний комплекс мер для предотвращения распространения COVID-19. Он призвал делать это добросовестно.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что, по данным на 3 декабря, уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 53,7%. При этом необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнут в Севастополе: там этот показатель составляет 80,8%.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 2 декабря отметила, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется. Так, за прошлый месяц заболеваемость снизилась на 20%. Также Попова указала на то, что коронавирус обретает свою сезонность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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