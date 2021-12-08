Прямой эфир
Мир
В МИД России назвали цель санкционного давления Запада на Белоруссию
Мир
Американские СМИ раскрыли подробности переговоров Путина и Байдена
Наука
Опубликована микрофотография штамма коронавируса «Омикрон»
Мир
В ООН призвали РФ и США снизить напряженность при обсуждении Украины
Мир
Комитет по штурму Капитолия потребовал сотовые данные окружения Трампа
Мир
МИД РФ обвинил Запад в утрате культуры политического диалога
Мир
Президент Бразилии стал человеком года по версии читателей Time
Общество
Терапевт предупредила об опасности дневной сонливости
Спорт
Хоккеиста Панарина признали лучшим игроком матча «Чикаго» — «Рейнджерс»
Мир
В Европарламенте призвали к тотальному бойкоту Олимпиады-2022 в Пекине

Дети двух районов Коми не пошли в школы из-за сильных морозов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Учащиеся двух районов Коми не пошли сегодня, 8 декабря, на занятия из-за морозов. Решение приняло руководство школ в Койгородском и Корткеросском районах. При этом родители все же могут отправить детей в школу: решение остается за ними.

Занятия из-за холодов отменили для 1–5-х классов в Воркуте, пишет ИА «Комиинформ».

В Койгородском районе учащиеся младших классов не ходят в школы уже второй день. В Корткеросском районе не придут на уроки ученики 1-го класса в Большелуге, в Мордино, Намске, Аджероме, Приозерном, Сторожеске, Подтыбке и Нившере. Отменены занятия для всего младшего звена.

Синоптики предупреждали, что в ближайшие сутки в республике сохранится гололедица. В некоторых районах обещают сильный и продолжительный туман. Скорость ветра при порывах может достигать 18 м/с. Из-за этого в Коми вновь поднимется метель.

В ночь на 9 декабря температура может опуститься до –29 градусов. Днем станет гораздо теплее — от 12 до 17 градусов мороза, а в отдельных районах температура будет подниматься до –6 градусов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021