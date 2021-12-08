Дети двух районов Коми не пошли в школы из-за сильных морозов

Учащиеся двух районов Коми не пошли сегодня, 8 декабря, на занятия из-за морозов. Решение приняло руководство школ в Койгородском и Корткеросском районах. При этом родители все же могут отправить детей в школу: решение остается за ними.

Занятия из-за холодов отменили для 1–5-х классов в Воркуте, пишет ИА «Комиинформ».

В Койгородском районе учащиеся младших классов не ходят в школы уже второй день. В Корткеросском районе не придут на уроки ученики 1-го класса в Большелуге, в Мордино, Намске, Аджероме, Приозерном, Сторожеске, Подтыбке и Нившере. Отменены занятия для всего младшего звена.

Синоптики предупреждали, что в ближайшие сутки в республике сохранится гололедица. В некоторых районах обещают сильный и продолжительный туман. Скорость ветра при порывах может достигать 18 м/с. Из-за этого в Коми вновь поднимется метель.

В ночь на 9 декабря температура может опуститься до –29 градусов. Днем станет гораздо теплее — от 12 до 17 градусов мороза, а в отдельных районах температура будет подниматься до –6 градусов.