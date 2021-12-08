Стрелявший в МФЦ не имел разрешения на оружие

Подозреваемый в убийстве двух и ранении четырех человек в офисе МФЦ «Рязанский», на юго-востоке Москвы, Сергей Глазов не имел разрешения на оружие.

По данным «Известий», мужчина также не состоял на учете в психоневрологическом диспансере и ранее не был судим.

На данный момент устанавливается место его работы.

Стрельба в МФЦ «Рязанский», на юго-востоке Москвы, произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

В тот же день мать мужчины рассказала, что не знает причин, по которым ее сын открыл стрельбу. По ее словам, сын всегда хорошо учился, прошел военную службу, ездил в командировки в разные страны и вышел на военную пенсию.

В квартире и машине подозреваемого прошли обыски.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.