В Гидрометцентре рассказали об образовании опасных сосулек

Чаще всего сосульки образуются в феврале и марте, но бывают и исключения. Об этом в среду, 8 декабря, рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений по территории России Гидрометцентра Александр Голубев.

По его словам, и в начале зимы на крышах домов могут появиться опасные сосульки.

«Сосульки обычно активно образуются в конце зимы, то есть в феврале и марте, но они бывают и в начале зимы. В это время они появляются, потому что кровли домов теплые и на них подтаивает снег, а потом стекает водой вниз, образуя на холоде сосульку. Главные факторы — это наличие снега на крышах домов и перепады температуры», — пояснил синоптик в интервью радио Sputnik.

Голубев отметил, что для человека опасны все крупные сосульки, поскольку они могут оторваться и упасть вниз.

«Чтобы избежать образования больших сосулек, надо просто вовремя чистить крыши. Да, в Москве снег на крыше — это нонсенс, но его надо чистить всем и везде», — заключил эксперт.

9 февраля в Московской области ребенок пострадал от упавшей с крыши дома сосульки. ЧП произошло в Электростали возле одного из домов на проспекте Ленина: сосулька упала с крыши дома на 12-летнего мальчика, в результате чего он получил травмы.

Прокуратура города устанавливает причины и обстоятельства случившегося.