Хоккеиста Панарина признали лучшим игроком матча «Чикаго» — «Рейнджерс»

Российского хоккеиста Артемия Панарина, играющего за «Рейнджерс», 8 декабря признали первой звездой матча «Чикаго» — «Рейнджерс» регулярного чемпионата.

Встреча хоккейных клубов закончился со счетом 2:6 в пользу команды, где играет россиянин. Панарин отметился двумя голами и двумя голевыми передачами.

Также в числе лучших игроков были названы Крис Крейдер и Адам Фокс, также играющие за «Рейнджерс», добавляет сайт «Спорт-Экспресс».

В матче Панарин набрал свое 500-е очко в НХЛ. На его счету 172 гола и 323 результативные передачи. Панарин стал 49-м игроком в истории НХЛ, набравшим 500 очков в 457 или менее матчах.

26 ноября Панарин бросил перчатку в нападающего «Бостон Брюинз» Брэда Маршана из-за слов канадца о России. Инцидент произошел во время третьего периода встречи на скамейке запасных. Российский спортсмен признался, что разобрал не все слова канадца, однако «взбесился» и «потерял контроль» после его слов о России. После того как Панарин бросил в канадца перчатку, лига оштрафовала его на 10 игровых минут, а также $5 тыс. за неспортивное поведение.