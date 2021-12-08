Экипаж «Союза МС-20» проводили на Байконуре, сообщает телеканал «Известия».

Перед полетом по традиции исполнили песню «Трава у дома» группы «Земляне». Первый куплет спели на русском языке, остальные — на японском. Композицию изменили в честь полета бизнесмена Юсаку Маэдзавы и его помощника Ёдзо Хирано.

Старт ракеты запланирован на 10:38 мск в среду. Возвращение экипажа должно состояться 20 декабря.

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