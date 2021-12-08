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Диетолог рассказала о влиянии питания на выработку антител после вакцинации

Диетолог Игнатикова: Питание влияет на эффективность прививки от коронавируса
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Неправильный рацион питания мешает выработке антител после вакцинации от COVID-19. Об этом сообщила 8 декабря в интервью радио Sputnik врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова.

По словам специалиста, выработке антител после вакцинации от COVID-19 способствует сбалансированное и разнообразное питание, богатое микроэлементами и витаминами. Снижает эффективность прививки алкоголь. Кроме того, негативно отразиться на выработке антител может дефицит белка в организме.

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«Если человек, например, придерживается вегетарианской диеты, не сбалансировав ее по микроэлементному составу, или соблюдает пост, у него в рационе может быть дефицит белка», — пояснила она.

Специалист отметила, что помешать формированию иммунитета к коронавирусной инфекции может также аллергическая реакция.

Игнатикова добавила, что вакцинация от COVID-19 кардинально снижает риск заболевания и предотвращает тяжелое течение коронавирусной инфекции.

1 декабря диетолог Татьяна Залетова назвала продукты, повышающие риск тромбоза после COVID-19. Она отметила, что Некоторые продукты могут помешать действию антикоагулянтов, которые часто назначают пациентам, перенесшим COVID-19, чтобы предотвратить образование тромбов. По ее словам, употребление зеленой еды вроде укропа и петрушки ослабляет действие препаратов, разжижающих кровь.

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