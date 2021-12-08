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Томские власти возьмут кредит на малое транспортное кольцо

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Томской области выдадут инфраструктурный кредит на строительство малого транспортного кольца. Деньги на возведение первого участка кольца Томска будут выделены в 2022 году на 15 лет под 3% годовых. Об этом сообщил РИА «Томск» замгубернатора Александр Феденев.

По словам чиновника, в следующем году инфраструктурный кредит будет один. Пока договоренность с федеральным центром есть на 1,8 млрд рублей, однако уже понятно, что цена участка — более 5 млрд рублей.

Агентство напоминает, что первым участком малого транспортного кольца станет дорога стоимостью 4,8 млрд рублей и протяженностью около 5 км от развязки на 76-м км железной дороги Тайга — Томск в сторону микрорайона Южные Ворота. Проект уже прошел экспертизу, строительство должны начать в следующем году.

Ранее сообщалось, что льготные кредиты на строительство социальной инфраструктуры получат 53 субъекта Федерации на сумму около 370 млрд рублей. На эти деньги, в частности, построят новые школы и детские сады для детей в девелоперских проектах общей площадью 13 млн кв. м, на объектах создадут новые рабочие места.

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